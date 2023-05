01:00:15

Eclecticisme random,, així es la nostra selecció musical.

Playlist:

Simona - Polidrama

Jorja Smith - Little things

LP - Golden

Lluc - i ᐸ3 paris

Baiuca ft- Leilia - Vai tu

Pole. - Me da bastante miedo

Pipiolas - San Peter

Thirty Second to Mars. Stuck

Ghouljaboy - Star collider

Mavica - Are you back?

Daft Punk ft. Julian Casablancas - Infinity Repeating

Janelle Monae - Lipstick lover

Arlo Parks ft. Phoebe Bridgers - Pegasus

Antony Z - Palacio de cristal

Clàudia Xiva - Kendama