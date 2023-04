01:00:03

Avui viatgem entre textures electròniques, roqueres i urbanes.

Playlist:

Kuve - Xena

Lael Neale - Faster Than The Medicine

Wicca Phase Springs Eternal - Moving Without Movement

Los Jaguares de la Bahía - Soul Seek

Neuman - The City of Love

Radio Palmer - Solo en casa

Mis amigas fuman todas - Mis amigas fuman todas

Overcoats - New Suede Shoes

Pèl De Gall - T'has Colat A Una Festa

Fall Out Boy - Hold me like a grudge

Galician Army ft. The Rapants - La Noche (Club Edit)

Segunda Comunión - Siempre voy corriendo (Curro Morales remix)

Aina Koda ft. Eldemuro - El mòbil

Manuel Turizo - Triste

Stay Homas - Ese Beso