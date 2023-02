01:00:00

Avui ens encanta com ha quedat aquesta playlist, perquè hi ha cançons molt emotives com les de Seafret o Ciudad Jara, cançons molt canyeres com la de Nessa Barrett i Shego o temes per a ballar com aquest de El Faro o Skrillex.

Playlist:

El Faro - Algo bueno

Nessa Barrett - Bang Bang!

Kerala Dust - Moonbeam, Midnight, Howl

Skrillex ft. Swae Lee- Mixed Signals

Lowis ft. Vernat - Aigua Passada

Pizza Fantasy - Noches, Días

Jade LeMac - Car accident

Enric López - Ell ara soc jo

Kesmar - Is it Me or Is It Love

Seafret - Remind Me To Forget You

Ciudad Jara ft. Shinova - La Isla

Shego - Me lloro toda

The New Pornographers - Angelcover

Caroline Rose - The Doldrums

Reyko - Tú y yo

100 gecs - Hollywood baby

David Guetta & Martin Horger - The freaks