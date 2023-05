01:00:14

Avui tenim una dosi de pop i indie en totes les seves expressions.

Playlist:

Atzur - Nostalgia

Queralt Lahoz - Con miedo a ti

Alison Goldfrapp -. In electric blue

Alien Tango - B.F.F.

Elem - Guárdate el drama

Julen García - Tu alegría

Albert Lax - La morera

Chica Sobresalto ft. Rafa Val (Viva Suecia) - El milagro

Willy Tornado - Día Lento

Veneziola - Vuelo 8

El General Villamil - Veinte penas

Obongjayar - Just Cool

BTS - The planet

Sofiloud - Take me back to you

La Plata - Lejos