01:00:00

Avui comencem a acomiadar-nos de El Columpio Asesino, però pel contrari, diem 'hola' a bandes com Ainda, Fônal o Emil et il, que arriben a les ones amb singles sorprenents.

Playlist:

PNAU & Khalid - The hard way

Amor Butano - Géminis y Sagitario

Hatchie ft. Liam Benzvi - Rooftops

Tame Impala - Wings of time

Banners - Tell You I love You

El Columpio Asesino ft. Pucho de Vetusta Morla - Perlas

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Pretty boy (Robert Smith remix)

Fônal - No tengas miedo

Emil et il - Qué me queda

Beals The Band - Joc Fred

Ainda ft. El Zar - No te alejes

Quinnie – Promised

Kid Francescoli & Turbo Goth - You are everywhere

Parabólica - Amigos?