01:00:00

Tanquem la setmana en mode random! Amb estrenes d'artistes de tot arreu con Sophie Ellis-Bextor, Valverdina, Ruti, Judit Nedderman i 9Zenit.

Playlist:

Django Django ft. Self Esteem - Complete me

Mira Paula - Con amor

We The Lion - Excited

Sophie Ellis-Bextor - Breaking the circle

The Haunt - Shake

Yo La Tengo - Fallout

Cala Vento - Conmigo

Valverdina & Leftee - Colgao en tu corazón

Jack River Ft. Genesis Owusu - 'Endless Summer'

Modern York - Ei

Billy Raffoul - Bliss

Ruti - So much more

Judit Nedderman - Celebrar

Steve Munar & The Miracle Band - Sailing Days

Belushi - Miatuya

9Zenit - Diuen

We Are Mono - A punto de estallar