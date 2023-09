17:47

Amb Xavifòrnia

El 25% dels joves fa un ús 'problemàtic' de les noves tecnologies i el 23% reconeix que “n’abusa”: així ho demostren les dades recollides per la Fundació Adsis. Ho comentem amb Patricia García, psicòloga del Programa de Prevenció de Tecnoadiccions de Fundació Adsis. Ens plantegem quines són les causes i conseqüències d’aquesta situació, a qui afecta més, què podem fer per prevenir-ho i quin paper tenen pares i educadors en aquesta qüestió.