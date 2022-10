43:02

En esta edición de Wasabi repasamos algunas películas de la filmografía de Hayao Miyazaki.

En esta edición de Wasabi repasamos alguna de las películas de la filmografía del célebre director Hayao Miyazaki. Un recorrido musical a través de las versiones de las bandas sonoras más aclamadas del estudio Ghibli y también un repaso biográfico sobre su obra. Para esto último nos acompaña la ilustradora Amaia Arrazola, autora de 'Totoro y yo: Todo lo que descubrí sobre las pelis de Hayao Miyazaki'.

PLAYLIST:

-Mononoke Hime - Imaginary Fliyng Machines

-My Neighbor Totoro - MIOSIC

-Umi no Okaasan (Ponyo on the Cliff) Feat. Living corpse & Yoko Hallelujah

-The World is In My Hands - Satoshi Takebe, Kiyozaku Takano, Hiroki Kamemoto, Sisido Kavka, Sherina Munaf