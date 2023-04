56:10

Charlamos con el escritor Suso Mourelo sobre su libro: Hiroshige y los Caminos de Japón.

En este programa de Wasabi charlamos con el periodista y escritor Suso Mourelo sobre su último libro: Hiroshige y los Caminos de Japón (ED.QUATERNI) . Un ensayo con el que el especialista en cultura asiática cierra la historia de Utagawa Hiroshige y Katsushika Hokusai, ilustradores y cronistas que retrataron aspectos de la sociedad nipona durante dos siglos y medio (1603 - 1868). Con él descubriremos elementos esenciales de la cultura del país del sol naciente que han perdurado hasta nuestros días.

TRACKLIST:

-Paledusk, VIGORMAN - I'm Ready to Die for my Friends

-RELIfe Plan - Re-Life

-BABYMETAL- Metal Kingdom