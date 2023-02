40:02

Hoy en Wasabi dedicamos el programa a charlar sobre los K-Dramas o series surcoreanas.

Dedicamos el programa de hoy a charlar sobre los K-Dramas o series surcoreanas. Un género que, desde hace años, y gracias en gran parte a las plataformas de streaming, va ganando adeptos. A colación de esto hablamos con Yumi Yun y Yoonkyung Bae, responsables del proyecto K-Drama MOIM del Centro Cultural Coreano de Madrid. Un club de tertulias en el que cada mes se hablará sobre un K-Drama en concreto con el fin de comprender la realidad y costumbres del país asiático. Además de esto, hacemos un repaso por las últimas novedades musicales de Corea del Sur y descubrimos alguna que otra banda sonora...

TRACKLIST:

MY LIBERATION NOTES - CHOI JUNG IN

BY YOUR SIDE - PARK JUNG EUN

WE SINK - SWAY

SAM KIM - LOVE ME LIKE THAT

SOLOMON - KOONTA

INSOMNIA (feat.Marcy) - Byul-Yang, Marcy