Esta entrega de Wasabi rezuma sabor a Kimchi. Ponemos la vista sobre la cultura del pueblo surcoreano a través de su música y de un manual imprescindible para quien quiera adentrarse en esta cultura. 'Corea en 100 Palabras' (Ed. Quaterni) es una guía a modo de enciclopedia en la que la psicóloga y filóloga Beatriz Vera Poseck (@todosobrekorea) vuelca su conocimiento sobre el país asiático.

PLAYLIST:

JAMBINAI, sunwoojunga - From The Place Been Erased

Qim Isle - Waterfall

Woo Jee Won - Cigarette

KIRARA - How Dust w/ START ME UP, Bling, Explosion...

SKYMINHYUK - SLOW STEADY

CHAN - First Ride