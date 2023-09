01:59:48

En el programa de hoy de Vistas al Mar tendremos la siguiente selección musical: TELEMANN: Concierto para oboe, cuerda y continuo en mi menor (4’). L. Llenases (ob.). Orq. De cámara del sudoeste de Alemania. Dir.: P. Angerer. GIOVANNINI: Piante Maria Llora Maria (10’39’’). B. Fink (mz sop.). E. Breton (vib.). Orq. Fil. De Sarajevo. Dir.: E. Schelle. AMIROV: 6 piezas para flauta y piano no4 y no6 (4’59’’). M. Wiesler (fl.). R. Pontinen (p.). GARCÍA GOMEZ: Pasadoble: rollo y caña (2’04’’). Bna. Sinf. De la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Dir.: T. Aparicio Barberán. TURINA: Tango (2’18’’). M. Balnes (p.). MAHLER: Lieder no3 Der Erkennende (2’52’’). M. R. Wesseling (mz sop.). N. Dang (p.). HANDEL: Marcha para trompeta, 2 oboes y fagot en re mayor (2’08’’). Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: C. Groves. BACH: Partita para laúd en do menor no5 Double (3’10’’). P. Navarro (guit.). GARBIZU: Suite para txistu y piano no2 Suite Vasca (10’45’’). J. I. Ansorena (txistu). A. Cendoya (p.). SCHUBERT: Led Des Gefangenen Jaegers (2’54’’). D. Fischer (bar.). G. Moore (p.). BEETHOVEN: Minuetos para 2 violines y contrabajo no3 (3’). A. Posch (cb.). L. Hagen (vl.). R. Schmidt (vl.). MONTSALVATGE: 3 Fados ilusorios no3 Fado Chiado (3’11’’). D. Sanz Badenas (guit.). REINHART: Cuarteto de Saxofón en fa menor (13’38’’). Art Sound Quartet. MOMPOU: Música Callada. Cuaderno 4 no22 y no24 (6’04’’). F. Mompou (p.). KORGOLD: Mucho ruido y pocos nueves op 11 Obertura (5’02’’). Orq. Sinf. De la escuela de artes de la Universidad de Carolina del Norte. Dir.: J. Mauceri. PTASZYNSKA: Kwiaty Ksiezca para violoncello y piano (8’40’’). R. Jablonski (vc.). K. Borucinska (p.). EISENBERG: Arquichorinho (4’23’’). BACH: Cantata para el día de acción de gracias no4 y no5 (7’31’’). T. Berndt (bajo). C. Stotzner (org.). T. Bach Collegium. Dir.: G. Sussmuth. WALTON: 5 bagatelas para guitarra (selec.). C. Haimel (guit.).