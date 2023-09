01:58:45

En el programa de hoy de Vistas al Mar tendremos la suerte de contar con la compañía de nuestra becaria en prácticas Alba Paños. Esta joven musicóloga nos trae la siguiente selección musical: BRAHMS: 21 danzas húngaras a 4 manos, no5 en fa sostenido mayor (2’34’’). Cuarteto de guitarras de Buenos Aires. MOZART: Maenner Suchen Stet Zu Naschen (2’02’’). J. Banse (sop.). A. Schiff (p.). PEJACEVIC: Obertura en re menor op 49 (5’46’’). Orq. Del Estado de Brandemburgo. Dir.: H. Griffiths. SANZ: Pavana al Ayre español (4’11’’). Accademia del Piacere. F. Alohai (vla. Da gamba). LE BEAU: Sonata para violín y piano en do mayor op 10 (15’29’’). B. Niziol (vl.). T. Korsunskaya (p.). KIM: Elegía coreana (4’26’’). H. Chang (vc.). Orq. Fil. De Londres. Dir.: L. Slatkin. MILA: Habaneras op 52 no2 (2’47’’). M. Blanes (p.). CHARPENTIER: Exurgat Deus. Salmo de David no 67 (4’31’’). J. P. Fouchecourt (ten.). P. Cantor (bajo). B. Boterf (ten.). Conjunto Vocal Contrepoint. La Symphonie Du Marais. Dir.: O. Schneebeli. GROBA: A Estrada (4’05’’). Bnd. Mpal. De A Coruña. Dir.: J.L L. Represas Carrera. HOLBROOKE: Isla Afortunada op 74 (4’16’’). R. Plane (cl.). L. Gould (vl.). M. Cooper (vl.). D. Adams (vla.). A. Neary (vc.). HANDEL: Aria Almira “Vedra s’a tou dispetto” (4’51’’). RAVEL: Vocalise Etude en Forme de Habanera (2’42’’). A. Balsom (tp.). The Guy Barker Orchestra. Dir.: G. Barker. RAMIREZ: Alfonsina y el mar (5’50’’). C. P. La Marca (vc.). F. Brut (acord.). E. Macarez (cb.). NEUKOMM: Octeto en mi bemol mayor (10’15’’). Conjunto de cámara clásico de la ópera alemana de Berlín. GRAENER: 3 danzas suecas op 98 (7’36’’). Orq. De la radio de Munich. Dir.: A. Francis. DEBUSSY: Syrinx (2’30’’). I. Kocher (fl.). PURCELL: She Loves and Shen Confesses too (2’06’’). D. Abundes (sop.). R. Verona (vc.). M. Minguillon (guit. Barr.). L. Puerto (clv.). BRAHMS: 2 valses en la mayor (2’50’’). A. Ottensamer (cl.). L. Kavakos (vl.). C. Koncz (vl.). A. Tamestit (vla.). S. Koncz (vl.). O. Racz (cb.). SCARLATTI: Sonata para clave en mi menor K 147 (4’21’’). A. Queffelec (p.). TORROBA: Romanza de Vidal y Coro de vareadores (3’51’’). C. Alvarez Rodriguez (bar.). Coro de RTVE. Dir.: J. J. Ocon Orq. Sinf. De RTVE. Dir.: M. Alfonso. HOTTETERRE: Sonara en trío para flauta de pico, flauta y continuo en re mayor op 3 no2 (6’35’’). Camerata Koln. REINTHALER: 6 LIEDER OP 10. (Selec.). P. Schone (bar.). G. Albers (p.).