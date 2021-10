01:59:05

Las sirenas nos guían en la primera parte de esta selección musical. Además, recordamos el aniversario de nacimiento de Pal Kadosa o la historia del Concierto para violonchelo y orquesta núm.1 de Joseph Haydn, recuperado en 1961. MELCHOR GOMIS: El aire dañino (3.44). T. Barrientos (sop.), D. González (guit.), H. E. Cagnolo (guit.). ZEMLINSKY: Die Seejungfrau (selec.). Orq. Guerzenich de Colonia. Dir.: J. Conlon. SCARLATTI: La nel bel sen della regal sirena (9.23). A. Dieltiens (sop.), Capriola di Giogia. HAYDN: Concierto para violonchelo y orquesta en Do Mayor (22). A. Polo (vc.), Orq. Barroca de Sevilla. ALMA MAHLER.: La ciudad silenciosa (2.13). I. Vermillion (mezz.), Orq. Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: R. Chailly. PART: The woman with the alabaster box (6). ProArte Singers. Dir.: P. Hillier. JOHANN CHRISTIAN BACH: Sinfonía en Sol menor, Op. 6 nº 6 (16). Collegium Aureum. Dir.: F. Maier. KADOSA: Concierto para viola y orquesta, Op. 27 (selec.) (6.14). P. Lukacs (arp.), Orq. Fil. de Budapest. Dir.: T. Pal. DANIEL STEIBELT: Concierto para arpa y orquesta (selec.) (6.45). M. Nagasawa (arp.), La Academia de Colonia. Dir.: M. Alexander Willens. VIVALDI: Giustino, RV. 717 (selec.) (5). P. Jaroussky (contraten.), Ensemble Matheus. Dir.: J-C Spinosi.