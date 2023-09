01:59:01

BERNSTEIN: Candide (Obertura) (5.21). Orq. Fil. de Nueva York. Dir.: L. Bernstein. BACH: Concierto para clavecín, cuerda y continuo en Sol menor BWV 1058 (versión con p.) (12.01). G. Gould (p.), Orq. Sinf. “Columbia”. Dir.: V. Golschmann. ALBÉNIZ: Iberia (selec.) (Evocación, El Puerto) (arr. para orq.) (9.23) Orq. Sinf. del Estado de Mexico. Dir.: E. Bátiz. IBN HAZM DE CÓRDOBA: Reproches y quejas (3.46). Era flecha mortal (1.46). No des crédito (3.44). Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. O’LLONE: Frédégonde (16.47). J. Borghi (sop.), C. Santon (sop.), J. Dran (ten.), Orq. Fil. de Bruselas, Orq. de la Radio Flamenca. Dir.: H. Niquet. SCHUBERT: Sonata para arpeggione y piano D 821 “Arpeggione” (versión con vc.) (Segundo y tercer movimientos: Adagio y Allegretto) (12.49). M. Rostropovich (vc.), B. Britten (p.). MOSOLOV: Concierto para arpa y orquesta (Primer movimiento: Sostenuto) (13.46). X. de Maistre (arp.), Orq. Sinf. de la Radio del Oeste de Alemania. Colonia. Dir.: N. Stutzmann. FRANCK: Fantasía para órgano en Do mayor, Op. 16 (Primera y segunda parte: Poco lento y Allegro cantando) (8.39). M.-C. Alain (órg.).