Eternamente jóvenes MEYERBEER: 2 Religiose gedichte von Jakov Neus (Gloria in der Hohe, Halleluja, der Herr ist da) (arr. para sop., orq., p. y órg.) (8.21). A. Chudak (sop.), J. Sawicki (p., órg.), Neue Preussische Philharmonie. Dir.: D. Salvi. HASSE: Sinfonía en Sol menor (9.26). Concerto Köln. Dir.: P. Heras-Casado. SAINT-SAÉNS: Violons dans le soir (6.01). K. Deshayes (mez.), A. Thorette (vl.), J. Farjot (p.), Ensemble “Contraste”. LULLY: La naissance de Venus LWV 27: Ballet en 2 actos (Acto I) (21.10). G. Andrieux (bar.), B. Tauran (sop.), C. Auvity (contraten.), S. Namotte (ten.), D. Cachet (sop.) A. Bre (mez.), Coro de Cámara de Namur, Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset. BARTOK: Cuarteto de cuerda nº 2, Op. 17 BB 75 SZ 67 (Segundo movimiento: Allegro molto capriccioso) (7.15). E. Dusinberre (vl.), K. Schranz (vl.), R. Tapping (vla.), A. Fejer (vc.), Cuarteto Takacs. CORBETT: Concierto para cuerda y continuo en Si bemol mayor, Op. 8, nº 7 (10.23). Orq. Barroca “Casa da Música”. Dir. Y clv.: A. Staier. BERLIOZ: Intrata di Rob – Roy Mac Gregor H 54 (13.24). Orq. Sinf. de la Radio del Suroeste de Alemania, Baden-Baden y Friburgo. Dir.: S. Cambreling. ARCADELT: Il bianco e dolce cigno (2.10). O felic’occhi miei (1.37). E. Kirkby (sop.), M. Nichols (con.), R. Müller (ten.), A. Ewing (baj.), The Consort of Musicke. Dir.: A. Rooley. PROKOFIEV: Sonata para flauta y piano en Re mayor, Op. 94 (Cuarto movimiento: Allegro con brio) (6.40). E. Pahud (fl.). S. Bishop-Kovacevich (p.). PUCCINI: Motete en honor a San Paulino (11.31). M. Goerne (bar.), Gachinger Kantorei Stuttgart, Orq. Sinf. de la Radio de Stuttgart. Dir.: H. Rilling.