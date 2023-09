01:58:55

KOSMA: Les feuilles mortes (arr. para tp., guit. o orq.) (5.10). A. Balsom (tp.), A. Cherry (guit.), The Guy Barker Orchestra. Dir.: G. Barker. MOZART: Concierto para piano y orquesta nº 26 en Re mayor KV 537 “De la Coronación” (Primer movimiento: Allegro) (13.39). M. Bilsom (fortep.), English Baroque Soloists. Dir: J.-E. Gardiner. ANÓNIMO: Vitam petit beatus Helyas, f. 85v. Unicum (2.39). Regia diva, f. 41r. Unicum (4.39). Egeria. Dir.: L. Martín-Maestro Verbo. ROSSI: Moribondo mio pianto (3.32). Occhi, un tempo mia vita (3.28). Huelgas Ensemble. Dir.: P. van Nevel. LOCKE: Consort of four parts, Suite nº 1 (11.56). Delirivm Musica. Dir. y fl. de pico: J. Portilla. KORNGOLD: Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 35 (Tercer movimiento Finale: Allegro assai vivace) (7.45). B. Schmidt (vl.), Orq. Fil. de Viena. Dir.: S. Ozawa. PIXIS: Sonata para oboe y piano, Op. 35 “Gran Sonata” (Primer movimiento: Allegro moderato) (8.43). P. Dombrecht (ob.), J. Van Immersel (fortep.). LULLY: La naissance de Venus LWV 27: Ballet en 2 actos (Acto I) (21.10). G. Andrieux (bar.), B. Tauran (sop.), C. Auvity (contraten.), S. Namotte (ten.), D. Cachet (sop.) A. Bre (mez.), Coro de Cámara de Namur, Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset. BOCCHERINI: Quinteto para piano y cuerda en La menor, Op. 56 nº 6 G 412 (Cuarto movimiento: Allegro ma non presto – Allegretto) (5.09). A. Staier (fortep.), M. Utiger (vl.), P. Kibildis (vl.), H. Baess (vla.), C. Kyrprianides (vc.). Les Adieux. SCHUBERT: La Veleta (Viaje de invierno D 911) (1.57). H. Hotter (bar.), E. Werba (p.).