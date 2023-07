Vistas al mar

01:59:09

REBEL: Le chaos (Les Élémens) (6.33). Les Musiciens du Louvre. Dir.: M. Minkowski. KOECHLIN: Las estrellas (9 Rondeles, Op. 14 nº 8) (6.30). Voces femeninas del Coro Calliope-Regina Theodoresco, N. Jouve (p.). VIVALDI: Concierto en Sol menor Op. 8 nº 2 RV 315 “El verano” (9.14). Concierto en Fa menor, Op. 8 nº 4 RV 297 “El invierno” (7.44). Europa Galante. Dir. y vl.: F. Biondi. MESSIAEN: Sinfonía Turangalila (Quinto movimiento: Alegría de la sangre de las estrellas) (6.22). J.-Y. Thibaudet (p.), T. Harada (ondas Martenot), Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir. R. Chailly. D’OLLONE: Melusine (19.12). V. Pochon (sop.), F. Antoun (ten.), J. Teitgen (baj.), Orq. Fil. de Bruselas. Dir.: H. Niquet. BEETHOVEN: Trío para violín, violoncello y piano en Re mayor, Op. 70 nº 1 “De los Espíritus” (Primer movimiento: Allegro vivace con brio) (7.34). D. Barenboim (p.), P. Zuckerman (vl.), J. du Pré (vc.). DUKAS: El aprendiz de brujo (11.43). Orq. Nac. de Francia. Dir.: L. Slatkin. OCKEGHEM: L’Aultre d’Antan L’Aultrier (chanson a 3 voces) (2.40). G. Shaw (ten.), M. Philpot (con.), R. Cooper (fídula y rabel), W. Hunt (fídula), The Medieval Ensemble of London. PROKOFIEV: Concierto para piano y orquesta nº 3 en Do mayor, Op. 26 (Primer movimiento: Andante-Allegro) (9.41). M. Argerich (p.), Orq. Sinf. de Montreal. Dir.: C. Dutoit. COUPERIN: Le Parnasse, ou l’Apothéose de Corelli (Corelli au pied du parnasse, Les Muses reveillent Corelli) (2.58). B. Herve (recitador), Hesperion XX. Dir.: J. Savall.