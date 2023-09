Vistas al mar

01:59:14

OPUS 31 de Saint-Saëns, Barber, Hanson, Holst, Finzi, Beethoven, Brahms, D’Indy SAINT-SAËNS: La rueca de Onfala OP 31 (7.42). Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: Ch. Dutoit. BARBER: Música de verano OP 31 (11.37). Jeanne Baxtresser (fl.), Joseph Robinson (ob.), Stanley Druckner (cl.), Judith Le Clair (fg.), Philip Myers (tpa.). HANSON: Merry Mount: Suite OP 31 (16.01). Orq. Sinf. de Seattle. Dir.: G. Schwarz. HOLST: Hymn to Dionysus OP 31 num 2 (8.54). Coro de Cámara del Royal Collegeof Music, Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: D. Wilcocks. FINZI: Concierto para clarinet y orquesta de cuerda en do menor OP 31: mov 2 (11.27). Thea King (cl.), Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: A. Francis. BEETHOVEN: Sonata para piano num 17 en re menor OP 31 num 2 “Der Sturm” (23.33). Javier Perianes (p.). BRAHMS: 3 cuartetos OP 31 (11.15). Edith Mathis (sop.), Brigitte Fassbänder (con.), Peter Schreier (ten.), Dietrich Fischer-Dieskau (bar.), Karl Engel (p.). D’INDY: Fantasía sobre temas populares franceses OP 31 (14.54). Albrecht Mayer (ob.), Academy of Saint Martin-in-the-Fields. Dir.: M. Moenius.