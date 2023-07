01:58:18

En este programa escucharás: Over my Shoulder de MIKA; Adagio y fuga en Do menor kv 546 para cuarteto de cuerda de MOZART; "Un sarao de la chacona:a la vida bona" de JUAN DE ARAÑÉS; "Vida vida, vida bona" de LUIS BRICEÑO; Obertura de La dicha en la desgracia y la vida campestre de JUAN MARCOLINI; primer movimiento de la Sinfonía fantástica de BERLIOZ; Obertura de Capriccio de RICHARD STRAUSS; Vida de artista de JOHANN STRAUSS HIJO; Allegro para piano a 4 manos en La menor "Tormentas de la vida" de SCHUBERT; los tres movimientos de From Jewish life ERNEST BLOCH; segundo movimiento del Concierto para arpa y orquesta op 74 de REYNGOLD MORITSEVICH GLIER Y "Roso, roso llum de la meva vida" de la zarzuela "Pel teu amor" DE JOSEP RIBAS.