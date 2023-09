01:59:24

Finalizamos la semana con la visita sorpresa del Cuarteto Quiroga a quienes felicitamos por su vigésimo aniversario. De su recién publicado álbum "Átomos. El arte de la concentración musical" escuchamos el primer movimiento del "Cuarteto en re menor, op. 42" de Joseph Haydn. En nuestra selección suenan las siguientes composiciones: COLERIDGE-TAYLOR: African suite, op. 35 (selec.) (6’04”). Orq. Sinf. De Londres. Dir.: P. Freeman. ROBERT SCHUMANN: Kreisleriana op. 16 nº 4 (4’24”). H. Grimaud (p.). GRIEG: Cuatro danzas noruegas, op. 35 (5’36”). Orq. Sinf. de Gotemburgo. Dir.: N. Jarvi. COVATTI: Je t’ai dit oui (3’10”). A. González (sop.), I. Encina (p.). TAKEMITSU: Mori no Naka (selec.) (4’). T. Korhonen (guit.). RESPIGUI: Il Tramonto P 101 (15’46”). Z. Mac Master (sop.), Cuarteto Vogler. BEETHOVEN: Octeto para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagotes en Mi bemol Mayor op 103 (selec.) (7’58”). Orq. Fil. de Berlín. JOAQUÍN RODRIGO: Música para un jardín (selec.) (3’54”). Orq. Ciudad de Granada. Dir.: J. Pons. PEJACEVIC: Fantasía concertante para piano y orquesta en re menor op. 48 (14’49”). V. Banfield (p.), Orq. Fil. del Estado de Renania. Dir.: A. Rasilainen. IBERT: Tres piezas breves para quinteto de viento (6’45”). Ensemble Wien-Berlín. DELIUS: To be sung of a summer night on the water (4’20”). Coro de Cámara de las Rías de Berlín. Dir.: M. Creed. DOWLAND: Flow my tears (3’55”). D. Orlowsky (cl.), D. Bermuller (laud). BOTTIS: Mitilene, reina de las amazonas (selec.). L. Desandre (mezzosop.), Ensemble Jupiter. Dir.: T. Dunford.