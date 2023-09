01:59:27

SOROZÁBAL: Katiuska (selec.) (3’45”). P. Lorengar (sop.), Orq. de Conciertos de Madrid. Dir.: P. Sorozábal. BUSONI: Divertimento para flauta y orquesta op. 53 (7’58”). E. Pahud (fl.), Orq. de la Radio de Múnich. Dir.: I. Repusic. HÄNDEL: Delirio amoroso (selec.) (9’39”). N. Dessay (sop.), Le concert d’astree. Dir.: E. Haim. SCHUBERT: Impromptu nº 1 en do menor D 899 (10’32”). I. Cambra. PURCELL: El rey Arturo (selec.) (12’). Orq. Barroca de Friburgo. Dir.: T. Hengelbrock. NADIA BOULANGER: Tres piezas para violonchelo y piano (7’54”). B. Blanco (vc.), F. Bosco (p.). BRITTEN: Gloriana op. 53 (selec.) (12’). M. Hill (ten.), T. Owen (arpa), The Holst Singers. Dir.: H. D. Wetton. BEETHOVEN: Elegía a un perro de aguas (2’24”). P. Schreier (ten.), W. Olbertz (p.). BOND: Instruments of revelation (13’11”). Chicago pro música. MOURAT: Al-Andalus (selec.) (2’49”). J. Casiblanque (fl.), J. L. Morillas (guit.). BRIDGE: The sea (selec.) (6’53”). Orq. del Ulster. Dir.: V. Handley. SHOSTAKOVICH: Cuatro versos del capitán Lebyadkin op. 146 (10’57”). D. Fischer-Dieskau (bar.), V. Ashkenazy (p.). JOAQUÍN TURINA: El circo, op. 68 (selec.). J. Masó (p.).