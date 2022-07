54:35

Los tiempos han cambiado.

En 1972, la Metro Goldwin Mayer, encarga a Sam Peckinpah la dirección de un guion de Rudy Wurlitzer, sobre el sheriff PAT GARRET y el forajido BILLY THE KID. Será su tercer western desde GRUPO SALVAJE. Los dos anteriores, La balada de Cable Hogue y Junior Bonner, fueron sendos fracasos de crítica y taquilla. El productor Gordon Carroll, más tarde productor de ALIEN, le concede cierta libertad, lo que se tradujo en la elección de actores y en su particular forma de ver y rodar la historia.

Según ciertas versiones, fue James Coburn, que ya trabajó con Peckinpah en MAYOR DUNDEE, quien, una vez conseguido el papel de Garrett, presionó para que le dieran la dirección. Para el papel de Billy, el estudio había pensado en el cantante James Taylor, pero Peckinpah eligió a Kris Kristofferson a pesar de tener casi 37 años para un papel de un joven de 21.

Kris Kristofersson, que acudía a los rodajes con los colegas con los que tocaba por ahí, aconsejó a Peckinpah que la música la compusiera Bob Dylan, que incluso haría el papel de Alias.

Bob Dylan: BSO Pat Garret & Billy The Kid

Kris Kristofferson: One for the Money