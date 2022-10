59:15

Grabado a las 23 horas del sábado 1/10/22 en la Sala de Cámara del Auditorio de Oviedo, durante "La noche blanca" de la capital asturiana.

"Macbeth" La obra gafada, a la que todo el mundo conoce como "la obra escocesa". El poder, la ambición, la moral y sus límites. ¿Pero existen esos límites en realidad? Macbeth y Lady Macbeth, como un todo, son los ejemplos de ese ser interior que tanto tememos se manifieste o pueda manifestarse.

"Entonces yo habría tenido tiempo para entender esa palabra: 'mañana', 'mañana', el mañana que avanza paso a paso hasta el fin. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. La vida no es más que una sombra, un pobre cómico que se pavonea y se agita en escena a quien se olvida después, un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada"

William Shakespeare: "Macbeth", "Enrique V" y Sonetos 38-130-145.

Con textos de Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo y Marco Aurelio.

"Macbeth" (1971) de Roman Polanski.

Benjamin Britten: Variaciones "Sellenger's Round" de William Byrd. Orquesta de Cámara Nacional de Toulouse. Bojidar Bratoev.

Edward Elgar: Variaciones Enigma, op.36 (Nimrod) Philharmonia Orchestra. Giuseppe Sinopoli.

Arnold Schönberg: Noche transfigurada Tapiola Sinfonietta. Jean-Jacques Kantorow.

Britten: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge. Orquesta de Cámara Nacional de Toulouse. Bojidar Bratoev.

Britten: Chacona del cuarteto nº2 en do mayor, op.36. Orquesta de Cámara Nacional de Toulouse. Bojidar Bratoev.

W.A. Mozart: La flauta mágica. Aria de la Reina de la Noche (Acto 1). Texto de Emanuel Schikaneder. Roberta Peters. Staatskapelle Dresden. Karl Böhm

Richard Strauss: Muerte y transfiguración. Orquesta Fil. de Viena. André Previn.

Mozart: Aria de la Reina de la noche (Acto 2) Texto de Emanuel Schikaneder. Roberta Peters. Staatskapelle Dresden. Karl Böhm.

Ludwig van Beethoven: Oh! Thou Art the Lad of my Heart. Paula Sophie Bohnet, soprano; Josef Herzer, violín, Bernadette Bartos, piano.

David Matthews: Adagio para cuarteto de cuerda. Cuarteto Brodsky

Peter Soulthorpe: Lament. Cuarteto Brodsky

Strauss: Cuatro últimas canciones. En el ocaso. Texto de Joseph von Eichendorff. Filarmónica de Munich. Christian Thielemann.

Angelique Kidjo: Malaika