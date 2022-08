52:20

'El reanimador' según el relato de Howard Phillips Lovecraft.

'He visto cosas que vosotros no creeríais' es una frase que, no por oída muchas veces, no deja, de vez en cuando, de ser cierta y exacta en su formulación.

Lovecraft escribió HERBERT WEST, REANIMATOR entre octubre de 1921 y junio de 1922, poco tiempo después de la muerte de su madre, el 24 de mayo de 1921; siendo publicada por entregas en la revista amateur HOME BREW entre febrero y julio de 1922.

REANIMATOR, según escribió en sus cartas, está inspirada en FRANKENSTEIN de Mary Shelley, y la escribió como una parodia del original.

'Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros tiempos de la Facultad de Medicina...'

H.P. Lovecraft: El resucitador. Editorial Periférica, 2014.

Cliff Martinez: BSO The Knick.

Elliot Goldenthal: Adagio. Royal Scottish National Orchestra. Robert Townson.

Howard Shore: BSO Videodrome.

Angelique Kidjo: Malaika.