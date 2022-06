54:04

La cuarta dimensión…

Einstein desarrolló el tiempo como “una cuarta dimensión” indispensable para ubicar un objeto en un espacio y un tiempo determinado. Los objetos no sólo se mueven a través del espacio, también lo hacen a través del tiempo, llegando a la conclusión de que, como su coordenada temporal también está en movimiento, era necesario un nuevo concepto para definir y contar el tiempo en el espacio: el espacio-tiempo como cuarta dimensión. Con esta nueva dimensión la geometría del universo cambió: como el espacio-tiempo implica un espacio bidimensional que, según la teoría de la relatividad, se curva por acción de la gravedad, la geometría sólo puede tratarse a partir de la “curvatura del espacio-tiempo”. De ahí a los agujeros negros sólo un paso: una materia de cuatro dimensiones formada por la implosión de materia de tres…

Un “agujero de gusano”, también conocido como puente de Einstein-Rosen, es un portal que une dos agujeros negros en diferentes lugares… Esencialmente consiste en un atajo a través del espacio-tiempo. Si un agujero negro es algo que absorbe todo, un agujero blanco sería lo contrario, escupe todo. Tendríamos un agujero de gusano o un puente de Einstein-Rosen, lo que absorbe un agujero negro sale por un agujero blanco… ¿Y qué pasa con el tiempo en el interior del agujero de gusano? ¿Podríamos viajar en el tiempo a través de uno de ellos? ¿Podríamos volver al pasado y cambiarlo? Nos estamos desplazando continuamente hacia el futuro a una velocidad de un día por día. Según la teoría de la relatividad podríamos ir al futuro a mayor velocidad, pero… ¿y al pasado?...

Imagen. Salvador Dalí: La persistencia de la memoria (1931)