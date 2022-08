53:12

El domingo 23 de agosto de 1942 la Cuarta Flota Aérea Alemana al mando del general Von Richthofen comienza a bombardear Stalingrado. Durante aquel día y los tres siguientes murieron 40 mil civiles en la ciudad en llamas. Richthofen era un experto en arrasar ciudades, como ya había demostrado en Guernica durante la Guerra Civil Española.

Ese mismo día, Vasili Grossman, corresponsal del periódico ESTRELLA ROJA, es enviado a cubrir la batalla que se avecinaba.

Stalingrado ha ardido. Tendría que escribir mucho para describirlo. Stalingrado ha sido incendiada. Stalingrado está en cenizas. Está muerta. La gente está en los sótanos. Todo ha ardido. Los muros calientes de los edificios son como los cuerpos de la gente que hubiera muerto en el terrible calor y todavía no se han enfriado.

Grossman fue el corresponsal que más tiempo pasó en la ciudad y el que más tiempo estuvo en primera línea de fuego, en una batalla que se prolongó durante más de cinco meses.

Vasili Grossman: AÑOS DE GUERRA. Galaxia Gutenberg, 2009.

Antony Beevor: UN ESCRITOR EN GUERRA. VASILI GROSSMAN EN EL EJÉRCITO ROJO 1941-1945. Crítica, 2006.

Antony Beevor: STALINGRADO. Crítica, 2000.

Vasili Grossman: POR UNA CAUSA JUSTA. Galaxia Gutenberg, 2011.

Vasili Grossman: VIDA Y DESTINO. Galaxia Gutenberg, 2007.

STALINGRADO (1993) de Joseph Vilsmaier.

ENEMIGO A LAS PUERTAS (2001) de Jean-Jacques Annaud.

Dmitri Shostakovich: Sinfonía nº12 en re menor, op.112 (1) Royal Concertgebouw Orchestra. Bernard Haitink.

Shostakovich: Sinfonía nº6 en si menor, op.54 (1) Royal Concertgebouw Orchestra. Bernard Haitink.

Shoatakovich: Sinfonía nº8 en do menor, op.65 (1) Royal Concertgebouw Orchestra. Bernard Haitink.

Shostakovich: Sinfonía nº4 en do menor, op.43 (4) London Philharmonic Orchestra. Bernard Haitink.

Shostakovich: Sinfonía nº3 en mi bemol mayor, op.20 (4) Royal Philharmonic Orchestra. Vladimir Ashkenazy.

Shostakovich: Sinfonía de cámara. Op.110a. St. Petersburg Camerata.Saulius Sondeckis.

Ludwig van Bethoven: Sweet Power of Song WoO 152 (2). John Mark Ainsley, tenor; Christopher Haltman, barítono; Marieke Blankestijn, violín; Ursula Smith, chelo: Malcolm Martineau, piano.

Angelique Kidjo: Malaïka.