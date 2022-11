53:43

"Un día, los hombres mirarán hacia atrás y dirán que conmigo nació el siglo XX"

3.40 de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888, Buck's Row, Whitechapel. Mary Ann Nichols se convierte en la primera víctima reconocida del llamado Jack el destripador. Seguirían Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly.

"Desde el infierno. Le envío la mitad del riñón que le arranqué a la mujer y que guardé para Ud. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy bueno. Si espera un poco más, tal vez le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué. Jack, el destripador".

Cinco víctimas canónicas, puede que hubiera más, pero Jack desapareció sin dejar rastro, al menos en los documentos oficiales. Pero, ¿quién fue el destripador?...

