El corriol camanegre es un dels ocells que necessita la sorra de les nostres platges per posar-hi els ous. Eloïsa Matheu ha gravat els seus sons mentre s’apropaven al trencant de les ones per trobar aliment i restes de tota mena per protegir els nius. Es troben en retrocès degut a la pressió urbanistica del litoral.