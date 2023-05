Vida verda

08:49

Fa més de 50 anys que Joan Carulla cultiva un hort al cinquè pis d’un edifici de Barcelona. Hi té 40 arbres fruiters, recull 100k de raïm i l’aliment necessari per nodrir la deva dieta vegetariana: patates,cebes, tomàquets… Aquest 26 de Maig fa 100 anys. Ho celebra piblicant les seves memòries que ha escrit el periodista Carlos Fresneda “Mi siglo verde”(Icaria edit.) En la nostra coversa al terrat, aquest cop ens dona consells pràctics per iniciar-nos en l’agricultura ecològica urbana que refrigera la ciutat i redueix la contaminació