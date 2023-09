Vida verda

55:41

Analitzem l'augment de negacionismes climàtics i les eines que utilitzen per comunicar-los amb Ferran Puig Vilar i Claudia Custodio. Parlem del nou Art&Gavarres amb instal·lacions artístiques parlant de la sequera en plena natura, amb els seus organitzadors Oriol Granyer i Angles Artigas.

Joana Mundó explica la necessitat de mantenir i recuperar espais verds a la ciutat per reduir la combustió de vehicles i assegurar menys temperatura i més qualitat ambiental, mentre Natalia Botinas, portaveu de la Plataforma Defensem Can Raventós explica l'entrada de màquines al jardí per talar els arbres i començar a construir.