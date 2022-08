56:52

Aquest programa vol ser un homenatge a la tasca que el nostre company Josep Cabayol ha realitzat en els darrers anys, divulgant la realitat ambiental i social de la crisi sistèmica que vivim. Amb ell hem mapejat el panorama de l'Emergència Climàtica obrint micròfons a científiques i investigadores. Aquest és el seu llegat.

Deia Bertolt Brecht: Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. Hi ha uns altres que lluiten un any i són millors. Hi ha els que lluiten molts anys i són molt bons. Però hi ha els que lluiten tota la vida, aquests són els imprescindibles.