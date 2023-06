Vida verda

Cremem greix animal al cotxe com a biocombustible

21:21

Un nou informe de l'organització europea Transport&Environement desvetlla que fa anys que el greix d'animals, com el porc, s'utilitza com a biocombustible pels nostres cotxes. L'ús de matèria orgànica provinent de cultius i animals es ven com a combustible verd, però son realment verds els biocombustibles?

Ho analitzem amb l'expert en Sobirania Alimentària Gustavo Duch i la portaveu d'Ecologistas en Acción Marta García Pallarés. En l'informe fet públic s'explica que per fer un vol de París a Nova York calen els cossos de 8.800 porcs.