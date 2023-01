Vida verda

24:55

L'Augment de projectes en fase d'aprovació per la instal.lació de parcs eòlics i fotovoltaics, noves línies MAT, carreteres i noves autopistes, ampliacions d'aeroports i construcció de nous complexes residencials de cap de setmana, ha fet saltar les alarmes.

En tots els casos afecta zones rurals i sols agrícoles, contradient la situació d'Emergència Climàtica que vivim i les recomanacions europees sobre Canvi Climàtic i preservació dels espais naturals.

Amb Gustavo Duch escoltem la situació de pobles com Bellprat, explicada per una de les seves veïnes Maite Pérez, o el petit poble de Bausen a la Vall d'Aran, l'únic que es manté sense ampliació de segones residències, però per poc temps. Coincideixen que s'ha de recuperar la gestió a petita escala per tal que cada poble pugui decidir sobre el seu territori.