01:59:49

CHOPIN: Preludio en Do sostenido menor, Op. 45 (5.43). J. Achúcarro (p.).

Retrato: Joaquín Achúcarro. TURINA: Danza de la seducción, Op. 55 nº 2 (3.32). J. Achúcarro (p.). GRIEG: Nocturno, Op. 54 nº 4 (4.22). J. Achúcarro (p.). RODRIGO: Concierto heroico para piano y orquesta (selec.) (8.02). J. Achúcarro (p.), Orq. de Valencia. Dir.: M. Galduf. BRAHMS: Variaciones sobre un tema de Robert Schumann en Fa sostenido menor, Op. 9 (16.42). J. Achúcarro (p.).

Ediciones y reediciones: ¿Qué fue de Harry Christophers? HAYDN: Misa en Si bemol mayor, Hob.XXII:12 (selec.) (12.16). M. Bevan (sop.), C. Wyn-Rogers (mez.), J. Budd (ten.), S. Thompson (bar.), Händel and Haydn Society. Dir.: H. Christophers. Sinfonía nº 103 en Mi bemol mayor (31.40). Händel and Haydn Society. Dir.: H. Christophers. BACH: Misa en Sol menor, BWV 235 (selec.) (7.09). The Sixteen. Dir.: H. Christophers.

Aniversarios: Bicentenario de un concierto juvenil. BELLINI: Concierto para oboe en Mi bemol mayor (5.53). H. Schellenberger (ob.), Orq. Fil. Berlín. Dir.: J. Levine. Norma (selec.) (4.35). H. de Vries (ob.), J. Zoon (fl.), Orq. London Studio. Dir.: H. Rabinowitz.