12:22

Vaya, menudo veranito 2023 de conciertos que nos estamos pegando, a veces con nuevos artistas, pero inseparablemente, también con grandes y míticas estrellas, como The Jacksons, el poderoso grupo norteamericano de soul-funk donde surgió la figura más que legendaria del Rey del Pop, el malogrado Michael Jackson.La vida sigue y el grupo The Jacksons también, y si lo quieren comprobar, tienen la oportunidad de asistir al concierto que ofrecerá esta fundamental formación el próximo jueves 27 de julio en el recinto del Marbella Arena, antigua plaza de Puerto Banús, en Marbella, donde los hermanos de Michael Jackson repasarán esa insuperable lista de grandes éxitos que han inscrito con letras de oro y brillantes en la historia de la música, "ABC", "Can you feel it", "Show you the way to go", "Blame it on the boogie", "Shake your body (Down to the ground)", si bien la relación es más gruesa.Insistamos.Una de las bandas más exitosas de la historia de la música. Marbella Arena, antes plaza de toros Puerto Banús, jueves 27 de julio.En directo, The Jacksons.