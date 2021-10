03:57

En nuestra humilde opinión, la norteamericana SZA es, si no lo mejor, una de las grandes cantantes que ha dado la música de las últimas décadas.

Sí, SZA, esta joven intérprete, procedente de St Louis, Missouri, nacida en 1990, que se mueve entre el "r&b" y el "neo-soul" como pez en el agua, con ese poderío vocal que despliega en todas y cada una de sus producciones, cual volcan en inminente o plena erupción.

Ella protagonizaba hace unas semanas un concierto especial, difundido online, modalidad tan de moda hoy día por las circunstancias, titulado "In Bloom Concert Imagined by SZA", en el que repasaba algunos de sus temas más conocidos, éxitos y otros más recientes, incluido el mega-éxito mundial "Kiss me more", que grabó originalmente con la rapera Doja Cat, pero ésta vez en una versión exclusiva interpretada por SZA en solitario.En conjunto, una actuación sencillamente memorable, y que todavía está disponible a través del canal Youtube, no se la pierdan.

Cantando en directo.Qué impresionante voz posee SZA.