El cantante británico John Newman es una de las grandes sensaciones del pop internacional desde hace tiempo.

Con esa voz tan potente que exhibe John Newman, no me extraña que diferentes amigos, muy conocidos de la escena musical mundial, hayan pedido su colaboración en otras tantas grabaciones, como David Guetta, Bruce Fielder, alias Sigala, o el grupo Rudimental.Precisamente, en 2012, John Newman debutó junto a Rudimental prestando su voz en el single ''Feel the love'', que alcanzó el número uno en Reino Unido.Otro gran éxito suyo fue ''Love me again'', que, asimismo, también se situó en el número 1 del top británico.

Y recibo su nuevo sencillo "Soporta mi amor", "Hold on to my love". Colosal cantante, John Newman.