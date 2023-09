05:54

Durante este intenso y tórrido verano, y en distinos puntos de la Costa del Sol, hemos vivido con mucha intensidad diferentes o variopintas propuestas musicales en directo, tal y como les ha informado puntualmente Radio-5 Todo Noticias. Estuvimos en Marenostrum, en Starlite, Puente Romano, Oasisss Festival, en el mayúsculo Cala-Mijas, o también conocimos la notable oferta del privilegiado recinto del Marbella Arena, en Puerto Banús. Y precisamente desde allí nos llega una nueva propuesta muy interesante de música en vivo, porque el próximo sábado día 30 de septiembre el famoso vocalista irlandés Chris de Burg se subirá al escenario de la antigua plaza de toros de Puerto Banús, donde ofrecerá un amplio repaso a los grandes éxitos que acumula después de tantos años de triunfal carrera. Chris de Burg alcanzó la cima de la popularidad mundial en 1986 con su himno “The lady in red”, que cautivó a la mismísima Lady Di, la malograda princesa Diana, enorme canción, que no solo alcanzó el número uno en Reino Unido, sino que también ocupó el tercer puesto en el Billboard norteamericano. No nos perderemos otro gran concierto el 30 de septiembre, en el Marbella Arena, en Banús. Actuación de Chris de Burg.