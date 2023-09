05:06

Es la cita de todas las citas musicales más importantes e impactantes del verano, casi llegando a su final, el Tera Festival Cala-Mijas, con más de 70 artistas o grupos participantes en 6 escenarios diferentes, que se desarrolla tres jornadas consecutivas: el jueves 31 de agosto, y el viernes 1 y el sábado 2 de septiembre, principalmente en el recinto del Sonora Mijas, ubicado en Mijas, en La Cala, de esta bellísima localidad malagueña. Hoy les hablo del tercer día del tremendo evento musical, porque anteriormente Radio-5 ya ha detallado los dos primeros días y la oferta paralela de la "La Playa". El sábado 2 de septiembre el Cala-Mijas recibe en sus escenarios gigantes a estrellas como Ballena, Baiuca, Metronomy, José González, Duki, el dúo francés The Blaze, al que confundimos con los norteamericanos Blaze, que no tienen nada que ver, más los potentes Belle and Sebastian, Arca, y como colofón, los incendiarios Florence +The Machine.31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre.No vayas a perderte el Tera Festival Cala-Mijas 2023.