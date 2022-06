Un laboratorio en mi cocina Alimentación en personas mayores 05:44 La nutrición es importante, a cualquier edad, pero a medida que envejecemos, el cuerpo y la vida cotidiana cambian. Vamos a hablar de todo ello y a salir de dudas con Beatriz Cerdán, dietista y nutricionista. La puedes encontrar en Instagram como @lavidacomonutricionista

