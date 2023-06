27:41

Cuando no hay palabras para nombrar lo que sientes, hay que inventarlas. Y eso es lo que han hecho Marta Puigdemasa y Paola Villanueva. No encontraban la forma de llamar a tantas sensaciones, sentimientos y cambios experimentados después de ser madres y comenzaron a elaborar un vocabulario para madres, este Madrebulario que se publica en Temas de Hoy. "Sexquia", "Tristeta", "Casastrofe" son solo algunos ejemplos de este glosario que no va a parar de crecer.