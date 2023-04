26:06

Si lo pensamos bien, la creación de las lenguas, y no digamos ya de la escritura, es cosa de magia. Incluso la intervención de extraterrestres en el proceso no la descarta José C. Vales en su libro Enseñar a hablar a un monstruo, publicado por Destino, y que es una reunión de artículos muy amenos sobre el para muchos es el tema más digno de ser tratado: el origen del lenguaje.