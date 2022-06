01:58:46

Deliciosamente groovy la revisión que Zahara y Alizzz han grabado juntos de 'berlin U5', el momento más bailable del álbum 'Puta'; esta nueva lectura del tema se incluirá en 'Reputa', la reedición que verá la luz el 23 de septiembre. Además, en esta sesión te traemos nuevas canciones de Natalia Lacunza, Dora, Jimmy Eat World y Rise Against.

Playlist:

THE NATIONAL - Don't Swallow the Cap

THE NATIONAL - Quiet Light

GORILLAZ - Tranz

GORILLAZ - Andromeda (feat. DRAM)

GORILLAZ - Feel Good Inc.

NATALIA LACUNZA - El círculo

ZAHARA - Berlin U5 (feat. Alizzz)

DORA - Te vas

DORIAN - Deux vie

DAVID BOWIE - I'm Afraid Of Americans

DAVID BOWIE - Soul Love

REME - Gaga

MARTA KNIGHT - Strange Times Forever

YAWNERS - Rivers Cuomo

JIMMY EAT WORLD - Something Loud

RISE AGAINST - The Answer

KARAVANA - Qué bien los dos

KARAVANA - Strokes

THE STROKES - Soma

MATTY GREG - As It Was

SURF CURSE - Sugar

PIXIES - There's A Moon On

PIXIES - Debaser

DEWOLFF - Yes You Do

DIRTY HONEY - Let's Go Crazy

FU MANCHU - Mongoose

WICKED WIZZARD - Give Em Hell

BLACK SABBATH - After Forever