01:59:09

Yeah Yeah Yeahs vuelven con nuevo disco 9 años después de 'Mosquito'; escuchamos el primer avance y te contamos los detalles en esta sesión en la que también tenemos novedades de Editors, St. Vincent (versionando 'Funkytown' de Lipps Inc.), Electric Enemy y The Blinders.

Playlist:

ELECTRIC ENEMY - Take the Wheel

MOTHER MOTHER - Hayloft II (SMASHUP)

JAGUAR JONZE - Cut

EDITORS - Hallelujah (So Low)

EDITORS - Karma Climb

WHITE LIES - I Don't Want To Go To Mars

YEAH YEAH YEAHS - Sacrilege

YEAH YEAH YEAHS - Spitting Off the Edge of the World (feat. Perfume Genius)

PERFUME GENIUS - Without You

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant

SILK SONIC (BRUNO MARS & ANDERSON .PAAK) - Skate

ST. VINCENT - Funkytwon

DEWOLFF - It Ain't Easy

DEWOLFF - Sugar Moon (Tchad Blake Mix)

DEWOLFF - Live Like You (Live at Royal Theatre Carré, Amsterdam)

LUZ CASAL - Pedazo de cielo (En directo con la Real Filharmonía de Galicia)

METALLICA - Fuel (Live 'S&M')

THE BLINDERS - Ritual Of The Crocodile Men

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - The Grim Reaper

JOEY VALENCE - Punk Tactics

LIMP BIZKIT - Dirty Rotten Bizkit

PROPHETS OF RAGE - Hail To The Chief

RAGE AGAINST THE MACHINE - Wake Up

AUDIOSLAVE - Gasoline

TOM MORELLO - Hard Times (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones & Chipotle Joe)

TOM MORELLO - Highway to Hell (feat. Bruce Springsteen & Eddie Vedder)

EDDIE VEDDER - Power of Right