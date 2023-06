01:59:08

En este nuevo Viernes Eléctrico arrancamos con dos cañonazos de dos de nuestras nuevas bandas favoritas de la escena rock británica: The Skinner Brothers y The Reytons. Además, escuchamos a algunos de los grupos que actúan hoy en el festival Vida (desde donde Radio 3 ofrecemos una programación especial jueves, viernes y sábado a las 22.00 horas), lo nuevo de The Chemical Brothers, y Javi Vivo ('Generación Ya', 'Sobrecarga') nos despeina con tres temones en su Súper Nitro de esta semana. Y también en esta sesión: Stone, Bilk, La Élite con The Parrots, Peggy Gou, The Chemical Brothers y Los Invaders, entre otros.