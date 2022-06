01:58:56

Novedades en esta sesión de fin de semana: escuchamos nuevas canciones de Crobot, Missio, Royal Republic, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Blue Stones, Nikki Lane y The Amazons.

Playlist:

CROBOT - Livin' on the Streets

ELECTRIC ENEMY - Sweet Tooth

EAGLES OF DEATH METAL - I Want You So Hard (Boy's Bad News)

ROYAL REPUBLIC - Diggin' It

DAN MILLSON - Doctor

MISSIO - #gimmeakiss

BOUNTIES - Criminal

RED HOT CHILI PEPPERS - Give It Away

RED HOT CHILI PEPPERS - Nerve Flip

MOLOTOV - Here We Kum

SYSTEM OF A DOWN - Spiders

INCUBUS - Vitamin

LIMP BIZKIT - Dirty Rotten Bizkit

FEEDER - Decompress

MUSE - The Small Print

MUSE - Will Of The People

VIAGRA BOYS - Punk Rock Loser

DINOSAUR PILE-UP - Stupid Heavy Metal Broken Hearted Loser Punk

THE AMAZONS - Black Magic

THE AMAZONS - Ready For Something

ROYAL BLOOD - Hold On

THE BLUE STONES - Don't Miss

THE BLUE STONES - Rolling with the Punches

LUNA AURA - Smile (feat. Cameron Walker)

CRAWLERS - Fuck Me (I Didn't Know How To Say)

THE POSTAL SERVICE - Such Great Heights

THE STROKES - The Adults Are Talking

THE STROKES - You Only Live Once

NIKKI LANE - First High

QUEENS OF THE STONE AGE - Smooth Sailing

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?