Damos la bienvenida al fin de semana con nuevas canciones de Dan Auerbach (The Black Keys), Royal Blood y Pvris, y recibimos a Javi Vivo ('Generación Ya' de Radio 3 y 'Sobrecarga' de Radio 3 Extra) que en su Super Nitro nos trae una selección de música cañera de videojuegos como 'Tekken', 'F-Zero GX', 'Doom Eternal', 'Jet Set Radio' o 'Undertale'. Y también en esta sesión de Viernes Eléctrico: Pvris, 30 Seconds to Mars, Twenty One Pilots, levitants, Phantogram, Bloc Party y Foals, entre otros.