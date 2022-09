01:58:36

¡¿Qué pasa nen?! Así se titula el nuevo cañonazo de Alizzz, con quien abrimos esta nueva sesión de Viernes Eléctrico. Además, escuchamos a Lady Banana, Sexy Zebras, De Staat, The Royal Flash, Hermana Furia, Jawny junto a Beck, Jaws The Shark con Dinosaur Pile-Up, Los Invaders, Betterov, Johnny Hunter y Kid Kapichi, entre otros.

Playlist:

ALIZZZ - Qué pasa nen

SEXY ZEBRAS - Búfalo blanco

LADY BANANA - Overflow

MUSE - Killer Or Be Killed

TOM MORELLO - Hold The Line (feat. Grandson)

JAWNY - Take It Back (feat. Beck)

DE STAAT - Paying Attention

THE ROYAL FLASH - Me pones

HERMANA FURIA - Matar a alguien

LOS INVADERS - Mr. Presidente

ELECTRIC SIX - Danger! High Voltage (Soulchild Radio Mix)

KASABIAN - Alygatyr

FAITH NO MORE - Epic

FOO FIGHTERS - My Hero

TEMPLE OF THE DOG - Hunger Strike

PEARL JAM - Superblood Wolfmoon (Live)

WOLFMOTHER - The Captain (Live at Wembley)

FEEDER - Universe of Life

DINOSAUR PILE-UP - Back Foot

JAWS THE SHARK - Destroy the World (feat. Dinosaur Pile-Up)

MARYLAND - Ser motivo

FOUNTAINS OF WAYNE - Joe Rey

THE LEMONHEADS - Something's Missing

SUGAR - I Can't Change Your Mind

HÜSKER DÜ - Don't Want to Know If You Are Lonely

BETTEROV - Dussmann

JOHNNY HUNTER - Want

KID KAPICHI - I.N.V.U.

LCD SOUNDSYSTEM - Daft Punk Is Playing at My House

DAFT PUNK - Television Rules the Nation / Crescendolls