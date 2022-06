Venturi | Post Animal | Rothrigo | The Lazy Eyes

01:58:44

No iba a salir y me lié. Ese es el espíritu de 'El fantasma de la fiesta', nuevo cañonazo de Venturi que estrenamos en esta sesión, en la que también escuchamos nuevas canciones de Post Animal -la ex banda de rock psicodélico y progresivo del músico y actor Joe Keery (Steve Harrington en 'Stranger Things')-, Rothrigo y The Lazy Eyes.

Playlist:

VENTURI - Cuál es mi socio

VENTURI - El fantasma de la fiesta

SEXY ZEBRAS - Amanecer galáctico

LEÓN BENAVENTE - Viejos rockeros viejos

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Llévame al cielo

DAVID BOWIE - Moonage Daydream

LOU REED - I'm So Free

T. REX - Telegram Sam

ROTHRIGO - Avoid Everything Forever

THE LEMON TWIGS - I Wanna Prove To You

POST ANIMAL - Puppy Dog

DJO - Roddy

DJO - Flash Mountain

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Cellophane

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - I'm in Your Mind Fuzz

THE LAZY EYES - Where's My Brain???

THE MURLOCS - Francesca

BEANS - Coz I Luv You

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS - Tracksuit

DIRTY SOUND MAGNET - Pandora's Dream

FALSE HEADS - Day Glow

MÅNESKIN - Supermodel

RED HOT CHILI PEPPERS - Nerve Flip

3RD SECRET - I Choose Me

PIXIES - There's A Moon On

MATTY GREG - As It Was

THE STROKES - The Adults Are Talking